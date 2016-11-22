

Ameliyatsız meme büyütme estetiği dolgu enjeksiyonu uygulaması ile büyütülüyor. Tüm dolgu enjeksiyonu uygulamaları ise ortalama 15 – 20 dakika sürüyor.Gerçekten de hasta ortalama 1 saat süren yemek molası süresinde göğüs büyütme estetiği yaptırabilir.



Ve tam zamanında da iş başı yapabilir. Ayrıca dolgu enjeksiyonun sonuçları hemen ortaya çıkar, kısacası dolgun göğüsleri ile iş başı yapabilir. Üstelik herhangi bir şekilde ağrı ya da sızı hissetmez. Aynı akşam gece kıyafetini giyerek özel bir davete bile katılabilir. Sadece ince iğneli enjeksiyon kullanıldığı için yara izi de oluşmaz. Doğal bir görünüme sahip olur. Yalnızca tüm dolgu enjeksiyonlarında olduğu gibi bu operasyonun da dolgu malzemesinin etkisi geçtikçe ortalama bir yıl içinde tekrarlanması gerekiyor.Her kadına uygulanabilir. Sadece sonuçları farklılık gösterir. Örneğin yeterince meme dokusu olan kadınlarda hacim artışı daha fazla olur. Meme dokusu çok az olan hastalarda ise diğerlerine kıyasla daha az bir hacim artışı olur. Hastanın beklentisine ve tercihine göre sonuçların vereceği memnuniyet değişebilir.



Meme dokusu az olan, kalıcı bir büyüklük ve şekil değişikliği isteyen kadınlar için meme implantı ameliyatını tavsiye edilir. Ancak meme implantı ameliyatının iyileşme süreci için bekleyecek zamanı olmayan, ameliyat ve anestezi korkusu olan ya da evlilik sonrası doğum ve kilo alımı nedeni ile implant yerleştirme estetiğini erteleyen kadınlar için iyi bir çözüm seçeneği sunar.



Dolgu malzemesi olarak hyaluronik asit dolgu malzemeleri tercih edilmektedir. Vücutla olan uyumu ispatlanmış olan bu dolgu malzemesi ile sağlıklı ve estetik bir şekilde göğüs büyütme yapılabiliyor. Dolgu enjeksiyonu tekniği ile göğüs büyüttürme işlemi yapan kadınlar tatile, düğünlere ya da özel davetlere daha rahat katılabildiklerini, giyinmenin ve sosyalleşmenin daha keyifli bir hal aldığını söylüyor. Yaza daha cazibeli ve daha güzel başlamak isteyen her kadın alanında uzman bir estetik cerraha giderek dolgu enjeksiyonu ile göğüs büyütme estetiği hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilir.







kaynak:sonhaber