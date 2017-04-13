

Yüzün merkezinde yer alan burun, tarih boyunca yüz güzelliğinin en önemli öğesi oldu. Bazen büyük bir burun güçlü bir karakteri simgelerken, bazen minik ve kalkık bir burun güzelliğin göstergesi oldu. Kimi zaman da yüzün tüm ifadesini değiştirip estetiğini bozdu; uzun ve zorlu iyileşme süreçlerine rağmen defalarca ameliyatı göze aldık.







Ama sağlık teknolojisinin geldiği noktada artık ameliyat dışında da bir seçeneğimiz var. Klinik ortamında, sadece 10 dakika içinde uygulanabilen geçici dolgu maddeleriyle burun estetiği yapılabiliyor. Ameliyatsız burun estetiği hakkında bilgi veren Dr. Levent Türbedar, bu uygulamanın kimler için uygun olduğunu da açıkladı.







10 DAKİKADA YENİ BİR BURUN







Dr. Levent Türbedar, “Doğru eğitim, doğru seçilmiş dolgu materyali ve yüz yapısına uygun estetik bir bakış açısıyla burun kusurlarını ortadan kaldırmak mümkün. Yurt dışında uzun zamandır uygulanan bu yöntem, ekonomik olmasının yanı sıra, son derece hızlı ve tatminkar sonuçlar verebiliyor. Üstelik uygulama sadece 10 dakika sürüyor" dedi.



“BİTMİŞ BİR RESMİ RÖTUŞLAMAK KADAR KOLAY"



“Ameliyatsız burun dolgusu işleminin bir diğer önemli başarısı da, travmalardan veya estetik burun operasyonlarından sonra ortaya çıkan deformitelerin çok çabuk bir şekilde düzeltilebilmesi. Zaten gereken şekil, belli oranlarda elde edilmiş olduğu için bu burunların düzeltilmesi adeta bitmiş bir resmi rötuşlamak kadar kolay oluyor. Yeni bir ameliyat endişesiyle bekleyen bu insanların memnuniyetlerini görmek, bizleri de çok mutlu ediyor” diyen Türbedar, uygulama sonrasında lokal şişlik ve morlukların çok kısa bir süre içinde geçtiğini belirtiyor.







Bu metodun en iyi yanlarından biri, deneme şansı vermesi. Beğenilmediği takdirde, bu dolgu maddesini 2-3 gün içinde eritebilen güvenli maddeler de mevcut. Ancak şimdiye kadar burnundan memnun olmayan ve dolguyu eritmek isteyen hastamız olmadı.







1-3 yıl arası etki



“Uygulamanın etkisi yaklaşık 1 sene kadar sürebiliyor ve bu sürenin sonunda da dolgu maddesi tamamen bitmediğinden biraz ilaveyle eksik giderilebiliyor. Öte yandan burun hareketsiz bir bölge olduğu için, etkinin daha uzun sürdüğü, bazı hastalarımızın 2-3 yıl kadar kullanabildiğini gözlemledik,” diyen Türbedar, bu dolgu enjeksiyonunda hyaluronik asit kullanılması gerektiğini, çünkü daha uzun etkili kalıcı veya yarı-kalıcı ürünlerin, zamanla kötü etkileşimlere neden olabildiğini söylüyor.







kaynak:habertürk