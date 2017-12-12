AMELİYATLA KADIN OLDU, FUTBOLCU SEVGİLİ YAPTI, ŞİMDİ GELİN OLUYOR
Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci, futbolcu aşkı Gökhan Çıra el ele gelinlik provasına gitti.
Ameliyatla cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile evlilik yolunda emin adımlarla yürüyor.
2018'DE EVLENECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ
Gökhan Çıra ile arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasının ardından Ciğerci, verdiği röportajda sevgilisiyle 2018 yılında evleneceklerini söylemişti.GELİNLİK DİKTİRDİ
İlişkileriyle Türkiye gündemine oturan çiftin kararı söylemde kalmadı. Selin Ciğerci, ünlü modacı Gülşen Pehlivanoğlu'na gelinliğini diktirdi.SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI
Son provalar için Pehlivanoğlu'nun modaevine giden Ciğerci'yi futbolcu aşkı Gökhan Çıra yalnız bırakmadı. Selin Ciğerci, sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
- Karakol Ve Üs Bölgelerine Saldırı Hazırlığı Yapan 12 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
- Gösteri İçin 62 Katlı Binaya Çıktı, Eli Kayınca Feci Şekilde Can Verdi
- Türkiye'de Yapılacak Olan Yarınki Kudüs Zirvesinde, Filistin İçin Atılabilecek 24 Adım
- New York Bombacısı, Trump'ın Kudüs Kararının İntikamını Almak İstemiş
- Rus Askerinin Kolundan Tutup Çekiştirdiği Esad, Dünyaya Rezil Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar