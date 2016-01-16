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ameliyat olacaklar dikkat! ne kadar anesteziye ihtiyacınız...

AMELİYAT OLACAKLAR DİKKAT! NE KADAR ANESTEZİYE İHTİYACINIZ...

Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanlarda ameliyat öncesi verilen anestezinin farklı dozlarda etki ettiğini gösterdi. Beyindeki elektriksel devreler arasında bulunan bağlantıların kişiden kişiye değiştiğini belirten uzmanlar, anestezinin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini belirttiler.

Tarih : 16 Ocak 2016, 11:24
Puan Ver : Ameliyat Olacaklar Dikkat! Ne Kadar Anesteziye İhtiyacınız...(7/10)5


 Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanlarda ameliyat öncesi verilen anestezinin farklı dozlarda etki ettiğini gösterdi. Beyindeki elektriksel devreler arasında bulunan bağlantıların kişiden kişiye değiştiğini belirten uzmanlar, anestezinin dozunun iyi ayarlanması gerektiğini belirttiler.



BAZILARI DAHA YÜKSEK DOZDA ANESTEZİYE İHTİYAÇ DUYUYOR Araştırmacılar, beyinlerinde elektriksel devreler arasında bağlantı daha etkin olan veya devrelerin "gevezelik ettiği" kişilerin, ameliyat sırasında daha yüksek dozda anesteziye ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Sonuçları PLOS Computational Biology dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde yaygın kullanılan bir anestezi olan "propofol" verilen 20 sağlıklı gönüllünün beyinlerinde elektriksel sinyallerde oluşan değişiklikler gözlendi.



"HASTANIN BİLİNCİNİ KAYBETTİĞİNİ BELİRLEMEK ZOR" Daha sonra gönüllülerden farklı sesler duyduklarında farklı düğmelere basmaları istendi. Maksimum doza ulaşıldıktan sonra bile bazılarının düğmelere basmaya devam ettiği, diğerlerinin ise bilinçlerini yitirdiği görüldü. En yüksek dozda bile bilincini kaybetmeyen hastaların beyinlerindeki elektriksel devreler arasında bağlantının çok aktif olduğu belirtildi.



İngiltere'de Anestezi Uzmanları Kraliyet Okulu'nun yöneticilerinden doktor Richard Marks, araştırmayla ilgili olarak, "bir hastanın bilincini kaybedip kaybetmediğini söylemenin aslında zor olduğunu" ifade ederek, "Bize bu konuda yardım edecek güvenilir, kesin ve kolay bir yönteme ihtiyacımız var" dedi.

 








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