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AMELİYAT MASASINDAKİ DOKTOR KAVGASI BEBEĞİ ÖLDÜRDÜ


Ameliyat Masasındaki Doktor Kavgası Bebeği Öldürdü
Tarih : 30 Ağustos 2017, 16:30
Puan Ver : Ameliyat Masasındaki Doktor Kavgası Bebeği Öldürdü(9/10)5

Hindistan'ın Jodhpur kentinde bulunan Umaid hastanesinde, doktorların ameliyat masasında kavga ettiği bir video yayınlandı. Doktorların sezeryan esnasında ameliyat masasının üzerinde kavga ettiği ve doğumun ardından bebeğin öldüğü açıklandı.

AMELİYAT MASASINDA KAVGA ÇIKTI

Doktorlar arasındaki kavganın, ameliyat masasında yatan kadının operasyon öncesi yemek yiyip yemediği ile ilgili tartışma üzerine başladığı belirtildi.

BEBEK ÖLDÜ

Kameralara yansıyan görüntülerin ardından doğan bebeğin kısa süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Racastan Yüksek Mahkemesi'nin, kentin en büyük hastanesinde gerçekleşen skandalla ilgili rapor istediği ifade edildi.

DOKTORLAR GÖREVDEN ALINDI

Kadının hastaneye acil sezeryan ameliyatı talebiyle getirildiği belirtildi. Ameliyat masasına yatırıldıktan sonra Ashok Ninwal ve ML Tak isimli doktorların tartışmaya başladığı ve tartışmanın fiziki bir müdahale halini aldığı görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından doktorların görevden alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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