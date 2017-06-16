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AMELİYAT İÇİN 30 BİN TL GEREKLİ! ÇAĞAN YARDIM BEKLİYOR...


AMELİYAT İÇİN 30 BİN TL GEREKLİ! ÇAĞAN YARDIM BEKLİYOR...
Tarih : 16 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Ameliyat İçin 30 Bin Tl Gerekli! Çağan Yardım Bekliyor...(8/10)9


 İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde yaşayan doğuştan kalp hastası 8 aylık Çağan Kutay'ın, sağlığına kavuşabilmesi için acilen ameliyat olması gerekiyor.



DHA'nın haberine göre; 26 yaşındaki işçi Osman Seçen ile ev kadını Melike Seçen çiftinin ikinci çocukları olan Çağan'ın doğuştan kalp hastası olduğu ortaya çıktı. ‘Büyük arter transpozisyonu' tanısı konulan Çağan'a 3 günlükken anjiyo operasyonu, 9 günlükken ise açık kalp ameliyatı yapıldı ve ters olan damarlar düzeltildi. 3 ay sonra ise akciğere kirli kan taşıyan toplardamarda darlık olduğu ortaya çıktı. Çocuklarının ameliyat olması için hastane hastane gezen Seçen çifti, doktorların “Ameliyat olur ancak masada kalır” sözleriyle yıkıldı. Ameliyatı Türkiye'de sadece bir doktorun yapabileceğini söylediğini ve bunun için de 30 bin TL gerektiğini belirten anne Melike Seçen, “Normalde 2 yaşından sonra bu ameliyat yapılıyor. Fakat Çağan'ın yaşaması için ağustos ayına kadar ameliyat olması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın oğlumla ilgilenmesini istiyorum. Bir anne olarak evladımın yaşamasını istiyorum” diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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