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Amedsporlu Deniz Naki, Kendisi Adına Açılmış Twitter Hesabı Nedeniyle Gözaltına Alındı

AMEDSPORLU DENİZ NAKİ, KENDİSİ ADINA AÇILMIŞ TWİTTER HESABI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

2. Lig ekiplerinden Amedsporlu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Amedsporlu Deniz Naki, Kendisi Adına Açılmış Twitter Hesabı Nedeniyle Gözaltına Alındı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin ismiyle açılan bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"HESAP BENİM DEĞİL"

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatı ile Amedsporlu Deniz Naki bugün gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Deniz Naki, paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını söyledi.

İFADESİNDEN SONRA SERBEST BIRAKTILAR

Yapılan araştırmada twitter hesabının Deniz Naki adına açılmış fan sayfası olduğu tespit edilince, futbolcu Naki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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