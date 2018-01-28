AMEDSPOR, SİVAS BELEDİYESPOR MAÇINA ÇIKMAMA KARARI ALDI
Deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amedspor, deplasman yasağını gerekçe göstererek sahaya çıkmama kararı aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19 . hafta maçında bugün deplasmanda Sivas Belediye Spor ile karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler, sahaya çıkmama kararı aldı.
Amedliler, bir süredir aldıkları deplasman yasağını protesto ediyordu.
Kaynak: haberinburada
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