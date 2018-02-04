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Amedspor, Mehmetçik pankartıyla sahada

AMEDSPOR, MEHMETÇİK PANKARTIYLA SAHADA

Geçen hafta Mehmetçik'e destek pankartını taşımamak için sahaya çıkmayan ve Amedspor, bu hafta kendi evindeki maça Zeytin Dalı Harekatına destek pankartıyla çıktı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 19:40
Puan Ver : Amedspor, Mehmetçik Pankartıyla Sahada(7/10)3

Geçen hafta pankart taşımamak için maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılıp 3 puan silme cezası alan 2. Lig ekibi Amedspor, bu hafta evinde çıktığı Tuzlaspor maçında Zeytin Dalı Harekatına destek pankartıyla sahaya çıktı.

SAHAYA "KALBİMİZLE DUAMIZLA MEHMETÇİĞİN YANINDAYIZ" PANKARTIYLA ÇIKILDI

Afrin operasyonu başladığı günden beri maçta takımların birlikte sahaya çıktığı, "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartı Amedsporlu futbolcular ile Tuzlasporlu futbolcular birlikte taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amedspor  Mehmetçik  Pankartıyla  Sahada    haber

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