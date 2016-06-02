

AMD'nin çok merak edilen Polaris mimarisi ekran kartları sonunda açıklığa kavuştu.



Computex 2016 fuarının en çok merak edilen lansmanlarından biri en sonunda gerçekleşti. AMD'nin Polaris mimarisi ekran kartı ilk kez kullanıcıyla buluştu ve Radeon RX 480 adını aldı. Radeon RX 480 ekran kartı Polaris 10 grafik mimarisini temel alıyor ve 14nm üretim sürecinin ilk örneklerinden.



Radeon RX 480 ekran kartı, 2048 Stream işlemcisine ve 36 adet GCN 4.0 işlem birimi barındırıyor. Yeni nesil kart hem daha performanslı hem daha az güç tüketiyor. Yapılan optimizasyonlarla en iyi seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Bu az enerji tüketiminde en büyük rolü 14nm üretim süreci oynuyor.



Ekran kartının belleğine bakacak olursak 4GB veya 8GB GDDR5 rakamlarını görüyoruz. 256-bit bellek veri yolu ile 256GB/s bellek bant genişliğine çıkılabiliyor. Tek bir 6-pinli güç bağlantısına isteyen ekran kartı, 1440p çözünürlüklerle akıcı bir şekilde oyun oynatmayı hedefliyor.



Radeon RX 480 ekran kartı, Radeon R9 390X/390 ekran kartı performansını çok daha ucuz ortaya koyabiliyor. Radeon R9 390X için 4TFLOPS performans ve 275Watt ısıl tasarımı bulunuyor.



Fiyata bakacak olursak AMD ürünün fiyatını 199$ ile giriş seviyesine çekmiş durumda. Bu fiyata uygun bir VR ekran kartına sahip olabiliyorsunuz. Ekran kartının piyasaya çıkacağı tarih ise henüz bilinmiyor.