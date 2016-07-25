AMD'nin Intel'e nihai meydan okuyuşu Zen yongası ile başlıyor. AMD ZEN, üstün özellikleri ile yılın sonunda piyasaya sürülecek.



AMD'nin Intel'e nihai meydan okuyuşu Zen yongası ile başlıyor. AMD ZEN, üstün özellikleri ile yılın sonunda piyasaya sürülecek.



Advanced Micro Devices (AMD) maalesef bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketten daha önce yapılan açıklamalar yeni Zen yongalarının yıl ortasında satışa sunulacağı ve Nvidia grafik yongaları ile ezeli rakip Intel'e meydan okuyacağı yönünde.



AMD Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Su, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, firmanın geleceğini gözler önüne serdi. Advanced Micro Devices'ın bir numaralı ismi Lisa Su, “Zen yongaları hemen hemen hazır. Şu anda test aşamasındayız. Planlanan takvimi, kullanıcı memnuniyetini mükemmelleştirmek için birkaç ay erteleyeceğiz. Tüm teknoloji tutkunlarının bunu, anlayışla karşılayacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.



Lisa Su'nun açıklamasına göre ilk sevkiyatlar yılın son çeyreğinde, geniş çaplı sevkıyatlar ise 2017'nin başında start alacak.



Advanced Micro Devices'ın iddiası; yeni işlemcilerin, şu andaki en iyi AMD işlemcisinden yüzde 40 daha fazla performans gösterirken, çok daha az enerji tüketeceği yönünde.



Zen Yongaları ve Polaris Temelli Grafik İşlemcileri; doğrudan Intel'in Extreme Edition yongaları ve Nvidia Pascal GPU mimarisi üstüne inşa edilen GeForce GTX 1080'a doğrudan meydan okuyacak. Bu meydan okumanın nasıl sonuçlanacağı ise, muhtemelen köklü Advanced Micro Devices'ın geleceğini de belirleyecek. Zira Amerikalı şirket, son zamanlarda gelirlerini yükseltmesine rağmen, 2016'da 400 milyon dolar seviyesinde açık vermişti.



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