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amd: zen işlemciler, ıntel skylake ile mücadele edebilecek

AMD: ZEN İŞLEMCİLER, INTEL SKYLAKE İLE MÜCADELE EDEBİLECEK

AMD'nin yıl sonuna doğru çıkacak olan işlemci mimarisi Intel ile rekabete hazırlanıyor.

Tarih : 30 Mayıs 2016, 11:25
Puan Ver : Amd: Zen İşlemciler, Intel Skylake İle Mücadele Edebilecek(10/10)8


AMD'nin yıl sonuna doğru çıkacak olan işlemci mimarisi Intel ile rekabete hazırlanıyor.



AMD'nin Intel ile rekabeti uzun yıllara dayandığını hepimiz biliyoruz. AMD yetkililerinin açıklamasına göre AMD'nin Zen mimarisi Skylake ile mücadele etmeye çoktan hazır bile. Zen mimarisi sadece fiyat değil güç tüketimi ve performans adınada her türlü seviyede Skylake ile rekabet edecek.



AMD'nin yaptığı açıklamalara göre Zen mimarisi şu an halihazırda bulunan işlemcilere göre %40 daha fazla performans vaad ediyor. Bunun yanında 14nm üretim sürecide ona düşük güç tüketimi kazandırıyor. Ayrıca Zen mimarisi ile DDR4  platformuna geçilecek.



Yeni işlemci mimarisi FX işlemci ailesi ve APU'lar ile uyum içinde çalışacak. Kurumsal tarafta ise yeni nesil Opteron'lar, Zen tabanlı güç alacak. Hatta 32 çekirdeğe kadar farklı CPU tasarımları, yapılan işbirliği kapsamında CERN'deki sistemlerde de tercih edilecek. AMD'nin yeni mimarisinin, PS4.5 ve Xbox One güncellemelerinde olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil.



Sonuç olarak yeni grafik ve işlemci mimarileri sunmak isteyen AMD'nin gelecek yıl sınav zamanı gibi gözüküyor.



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Etiketler: Amd  Zen  İşlemciler  Intel  Skylake  İle  Mücadele  Edebilecek    haber

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