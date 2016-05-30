

AMD'nin yıl sonuna doğru çıkacak olan işlemci mimarisi Intel ile rekabete hazırlanıyor.



AMD'nin Intel ile rekabeti uzun yıllara dayandığını hepimiz biliyoruz. AMD yetkililerinin açıklamasına göre AMD'nin Zen mimarisi Skylake ile mücadele etmeye çoktan hazır bile. Zen mimarisi sadece fiyat değil güç tüketimi ve performans adınada her türlü seviyede Skylake ile rekabet edecek.



AMD'nin yaptığı açıklamalara göre Zen mimarisi şu an halihazırda bulunan işlemcilere göre %40 daha fazla performans vaad ediyor. Bunun yanında 14nm üretim sürecide ona düşük güç tüketimi kazandırıyor. Ayrıca Zen mimarisi ile DDR4 platformuna geçilecek.



Yeni işlemci mimarisi FX işlemci ailesi ve APU'lar ile uyum içinde çalışacak. Kurumsal tarafta ise yeni nesil Opteron'lar, Zen tabanlı güç alacak. Hatta 32 çekirdeğe kadar farklı CPU tasarımları, yapılan işbirliği kapsamında CERN'deki sistemlerde de tercih edilecek. AMD'nin yeni mimarisinin, PS4.5 ve Xbox One güncellemelerinde olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil.



Sonuç olarak yeni grafik ve işlemci mimarileri sunmak isteyen AMD'nin gelecek yıl sınav zamanı gibi gözüküyor.



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