

Son zamanlarda, özellikle ticari alanda son derece zekice hamleler gerçekleştiren AMD, yeni iddiası ile pazarı, temelden sarsabilir.



Zaman değişti ve eski düşmanlar şimdi “dost” oldu. Advanced Micro Devices, ezeli ve ebedi rakibi Intel ile işbirliği aşamasına gelirken, yeni ürününü de gururla tanıttı.



Advanced Micro Devices'ın iddiasına göre, şirket var olan en hızlı ekran kartını üretmiş durumda. Söz konusu yeni grafik yongası, bağlı olduğu sistemle, bir çeşit sanal zeka uygulaması ile ittifak kuracak. Böylece grafik istemcinin hızı, muazzam derecede yükselecek.



Advanced Micro Devices; bu cephede savaşan üç farklı ekran kartı üretmiş. Birincisi Radeon Instinct MI6… Söz konusu yonga, 5.7 teraflopluk performans ve 224GBps bellek bant genişliği sunarken, en fazla 150 watt enerji ile yetiniyor.



Fiji temelli AMD yongaları ise, üretici şirketlerin de desteğiyle bir kademe yukarı tırmanıyor: 8.2 teraflop'luk performans ve 512GBps'lık bellek bant genişliği, inanılmaza yakın olanı vaat ediyor.



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Listemizdeki üçüncü isim Vega Mimarisi… Advanced Micro Devices'in en tepesini temsil eden ekran kartı; 25 teraflop'luk hızı garanti ederken, en az 300 watt enerjiye ihtiyaç duyuyor. Lafın kısası, PSU ünitesini seçerken cimrilik yapmamanız yönünde. Zira bu model; kağıt üstünde 11 teraflopluk veri işleyebilen, NVIDIA Titan X'in bile fersah fersah ötesinde. Ancak, yine de vurgulamakta fayda görüyoruz; Kağıt üstünde.



Advanced Micro Devices; üç mimariyi, eş zamanlı olarak 2017 yılının yaz aylarında satışa sunmaya hazırlanıyor. NVIDIA'nın rakibine karşılığını ise merakla bekliyoruz.



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