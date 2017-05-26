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amd ryzen serisi yükselişe geçti

AMD RYZEN SERİSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Son zamanlarda rakibi Intel için de bir cevap niteliği taşıyan AMD Ryzen serisi işlemciler pazarda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 10:58
Puan Ver : Amd Ryzen Serisi Yükselişe Geçti(9/10)7


Son zamanlarda rakibi Intel için de bir cevap niteliği taşıyan AMD Ryzen serisi işlemciler pazarda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.



İşlemci pazarında rekabet hergün artarak devam ediyor. Bu rekabet içinde oyunculardan biri olan AMD, bu sefer rakibi Intel karşısında oldukça güçlü hareket ediyor. Ryzen serisi ürünler piyasada yükselişe devam ediyor.



AMD tarafından gelen açıklamayla Ryzen işlemcilerin 14nm üretim verimliliğinin yüzde 80'i aştığını duyurdu. Ayrıca Ryzen 3,5 ve 7 serisinin ardından 9.sürümde çok yakında hazır olabilir. Üretim verimliliğindeki bu artış hem maliyetlerdeki düşüş hem de enerji verimliliği demek oluyor. Firma Ryzen 9 serisi ürünlerini iş istasyonlarını ve yüksek donanımlı sistemlere entegre etmek istiyor. Ürünler dahilinde dört kanal DDR4 bellek desteği ve 44 adet PCIe hattı bulunuyor.



Piyasada olmsı beklenen AMD Ryzen 9 serileri için için ise en erken yaz sonrası tarih işaret edilmiş durumda.



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Etiketler: Amd  Ryzen  Serisi  Yükselişe  Geçti    haber

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