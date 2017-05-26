Son zamanlarda rakibi Intel için de bir cevap niteliği taşıyan AMD Ryzen serisi işlemciler pazarda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.



Son zamanlarda rakibi Intel için de bir cevap niteliği taşıyan AMD Ryzen serisi işlemciler pazarda yükselişini sürdürmeye devam ediyor.



İşlemci pazarında rekabet hergün artarak devam ediyor. Bu rekabet içinde oyunculardan biri olan AMD, bu sefer rakibi Intel karşısında oldukça güçlü hareket ediyor. Ryzen serisi ürünler piyasada yükselişe devam ediyor.



AMD tarafından gelen açıklamayla Ryzen işlemcilerin 14nm üretim verimliliğinin yüzde 80'i aştığını duyurdu. Ayrıca Ryzen 3,5 ve 7 serisinin ardından 9.sürümde çok yakında hazır olabilir. Üretim verimliliğindeki bu artış hem maliyetlerdeki düşüş hem de enerji verimliliği demek oluyor. Firma Ryzen 9 serisi ürünlerini iş istasyonlarını ve yüksek donanımlı sistemlere entegre etmek istiyor. Ürünler dahilinde dört kanal DDR4 bellek desteği ve 44 adet PCIe hattı bulunuyor.



Piyasada olmsı beklenen AMD Ryzen 9 serileri için için ise en erken yaz sonrası tarih işaret edilmiş durumda.



Samsung, kapaklı telefon modasını canlandırmak istiyor