Dünyanın en önemli yonga üreticilerinden olan AMD, yıllardır üzerinde çalıştığı Ryzen işlemileri piyasaya sürmek üzere.



Dünyanın en önemli yonga üreticilerinden olan AMD, yıllardır üzerinde çalıştığı Ryzen işlemileri piyasaya sürmek üzere. Ezeli rakibi İntel'in en üst düzey işlemcilerini geçecek performans sonuçları veren yeni nesil Ryzen'ler artık piyasaya sürülmeye hazır. Ürünlerin dünya genelinde ve ülkemizde ne zaman satışa sunulacağına ve diğer detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ekran kartı ve işlemci üreticisi AMD, yıllardır üzerinde çalıştığı ve Zen adıyla geliştirilen işlemcilerini piyasaya sunmaya hazır. 4 yıllık bir geliştirme süreci ve 2 milyon saati aşkın mühendislik çalışmasının ürünü olan yeni nesil Ryzen platformu, üstün teknik özelliklere sahip. Rakiplerine kafa tutacak düzeyde performansa sahip olduğu firmanın yayınladığı test sonuçlarıyla ortaya çıkan yeni platform, İntel'in en üst seviye işlemcilerine denk, kimi yerlerde ise onlardan yüksek performans sunuyor.



Ryzen 3 serisi ile giriş seviyesi, Ryzen 5 ile orta seviye, Ryzen 7 ile de üst seviye performans sunan işlemcilere sahip olan AMD'nin şu an için en iyi işlemcisi ise Ryzen 1800X. AMD'nin canlı demolarda sunduğu performansa göre amiral gemisi Ryzen 7 1800X dünyanın en yüksek performanslı 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olurken Ryzen 7 1700 ise dünyanın en düşük güç tüketen 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak dikkat çekti.



AMD'nin canlı demolarda sunduğu performansa göre amiral gemisi Ryzen 7 1800X dünyanın en yüksek1performanslı 8 çekirdekli masaüstü işlemcisi olurken Ryzen 7 1700 ise dünyanın en düşük güç tüketen28 çekirdekli masaüstü işlemcisi olarak dikkat çekti.



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