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amd polaris 12 gerekli sertifika onayını başarıyla aldı

AMD POLARİS 12 GEREKLİ SERTİFİKA ONAYINI BAŞARIYLA ALDI

AMD tarafından gelecek yıl oyuncuların hizmetine sunulması planlanan Polaris 12 mimariye sahip ekran kartları gerekli olan sertifikaları başarıyla almaya hak kazandı.

Tarih : 26 Aralık 2016, 13:46
Puan Ver : Amd Polaris 12 Gerekli Sertifika Onayını Başarıyla Aldı(9/10)6


AMD tarafından gelecek yıl oyuncuların hizmetine sunulması planlanan Polaris 12 mimariye sahip ekran kartları gerekli olan sertifikaları başarıyla almaya hak kazandı.



AMD gelecek yıl üst seviye platformlarında Vega mimarisini hazırlarken, daha düşük seviye sistemler isteyen kullanıcılarına hitap edecek olan Polaris mimarisini de desteklemeyi sürdürüyor. Son olarak bu yeni mimari gerekli olan tüm sertifikalara sahip olmayı başardı.



İlk olarak Polaris ailesinin en düşük seviyedeki üyesi olan  Polaris 12 ile firma,  Radeon RX 460 serisine yakın bir performans hedefliyor.



Üst seviye performans isteyen kullanıcılara hitap edecek ürün ailesi ise AMD Vega 10 mimarisi işaret ediliyor. Bu mimarinin en büyük hedefi 4K çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi isteyen kullanıcılar olacak. Ve rakibi Nvidia tarafında ise kendine doğrudan  GTX 1080 ile yarışacak güçte olduğu söyleniyor. Ayrıca bu çekirdek AMD tarafından tasarlanan Radeon Instinct MI25 çözümüne de hayat veriyor. Gelen bilgilere göre Vega mimarisine sahip olan kartlar 600 dolar seviyesinde bir fiyatla piyasada olacak.



Daha çok fiyat performans dengesini sağlamak isteyen kullanıcılara hitap edecek ürün ise AMD Polaris 10 XT2 mimarisine sahip kartlar olacak. Radeon RX 475 ve Radeon RX 485 kartları ise bu grubun en iddialı ürünleri olarak göze çarpıyor.



Sonuç olarak AMD, rakibi Nvidia karşısında boş durmadığını ispatlamak için her gün daha fazla  hamleler yapmaya devam ediyor.



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