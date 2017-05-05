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amd, mali zorluklarla boğuşuyor

AMD, MALİ ZORLUKLARLA BOĞUŞUYOR

Geçen yıl mali olarak oldukça iyi zamanlar yaşayan AMD, bu yıl toplam satışlarındaki düşüşün getirdiği sonuçlarla mali tablolarında zorluklar ile yüzleşmeye başladı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 12:04
Puan Ver : Amd, Mali Zorluklarla Boğuşuyor(10/10)8


Geçen yıl mali olarak oldukça iyi zamanlar yaşayan AMD, bu yıl toplam satışlarındaki düşüşün getirdiği sonuçlarla mali tablolarında zorluklar ile yüzleşmeye başladı.



Geçen yıl oldukça iyi günler geçiren teknoloji devi AMD, bu yıl kötü mali tablolardan kurtulmanın planlarını yapıyor. Geçen sene Polaris mimarisinin meyvelerini oldukça iyi sonuçlarla alan AMD bu yıl için de Zen mimarisi kozunu oynasa da pek başarılı olmuş gözükmüyor.



Açklanan rapora göre yılın ilk çeyreğinde firmanın geliri 984 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yıl genelinde ise yüzde 18 civarında artış yaşansa dahi geçen yılın belirli döneminin ardından düşüş sürekli devam etmiş bulunuyor. Net zarar ise 38 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Birçok analizciye göre AMD, Radeon RX 500 serisi, Radeon RX Vega serisi ve Ryzen 5 ile Ryzen 3 serileri ile çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.



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Etiketler: Amd  Mali  Zorluklarla  Boğuşuyor    haber

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