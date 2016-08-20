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amd, ıntel'in hegomanyasına son vermeye niyetli!

AMD, INTEL'İN HEGOMANYASINA SON VERMEYE NİYETLİ!

AMD, 2000'li yılların başında olduğu gibi, üst düzey bilgisayarlarda Intel'i geride bırakıp, çok özlediği pazar liderliği geri alma amacı güdüyor.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 09:25
Puan Ver : Amd, Intel'in Hegomanyasına Son Vermeye Niyetli!(0/10)


AMD, 2000'li yılların başında olduğu gibi, üst düzey bilgisayarlarda Intel'i geride bırakıp, çok özlediği pazar liderliği geri alma amacı güdüyor.



2000'li yılların başında AMD, Intel yongalarına hemen hemen her açıdan üstünlük sağlıyor ve yüksek performans-uygun fiyat dengesini sunmayı başarıyordu. Sonra pazar değişti. Advanced Micro Devices, piyasanın kodamanlarının ve çeşitli test kuruluşlarının Intel'e destek vermeye başladığını iddia etti. Yonga üreticisinin iddiasına göre, Intel işlemcilerinin daha üstün görünmesinin ardında, Intel ile Microsoft arasındaki anlaşmaların ve envai çeşit ticari sözleşmelerin etkisi vardı. Bunlar polemik, gerçekliği doğrulanamaz ama AMD, uzun zamandır, en azından satış rakamlarında Intel'in çok gerisinde.



Artık Amerikalı teknoloji devi oyuna geri dönüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Su, “Amacımız öncelikle, kullanıcılara yüksek performans sunmak. Bunu hali hazırda Xbox One ve Sony PlayStation 4 ile başarıyoruz. Scorpio Projesi ve One S'de de yongalarımız, oyun konsolları ile buluşacak. AMD Radeon RX480'nin de, fiyatıyla karşılaştırıldığında ne kadar üstün bir performans sunduğunu, tüm otoriteler kabul ediyor. Simultaneous Multithreading (Eş Zamanlı Çoklu Eylem) mimarimiz, Intel'in Hyperthreading'ini ekarte edebilecek düzeyde. Zen, öncülerine göre çok daha küçük olmasına rağmen, fazlasıyla çevik, fazlasıyla hızlı ve enerji tüketiminde kesinlikle bir numara olacak beceriler sergiliyor. İlk Zen fiziksel olarak 8 çekirdekli olmasına rağmen Simultaneous Multithreading ile 16 çekirdek performansı sunacak. 64 bitlik mimari ve 8 MB'lık bir ön bellek ile muazzam bir işlemci geliştirmeyi başardık. Artık, rakiplerimiz tepede kendilerini yalnız hissetmesin.” ifadelerini kullandı.



Yeni nesil Zen işlemciler, 2017 başında raflarda yerini alacaklar.



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Etiketler: Amd  Intel  İn  Hegomanyasına  Son  Vermeye  Niyetli    haber

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