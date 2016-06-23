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amd hisseleri yükseliyor

AMD HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Son dönemde mali açıdan zor günler yaşayan AMD, Polaris tabanlı ekran kartlarının lansmanı ile borsada yükselişe başladı.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:51
Puan Ver : Amd Hisseleri Yükseliyor(5/10)6


Son dönemde mali açıdan zor günler yaşayan AMD, Polaris tabanlı ekran kartlarının lansmanı ile borsada yükselişe başladı.



Son dönemde oldukça zor günler yaşayan AMD yeni mimarileri ile bu zor günleri atlatmayı umuyor. Firmanın lansmanlarında yaptıkları yatırımcılar tarafında olumlu geri dönüşlerle karşılandı.



İşlem gördüğü Nasdaq endeksi yüzde 1 civarında değer kaybetti ama AMD hisseleri Cuma kapanışında yüzde 10.74 artış gösterdi. Hisse senedinin son değeri 5.26$ olarak görüldü. Henüz herhangi bir satış rakamı bilinmemesine karşın, AMD'nin yükselişi oldukça hayranlık uyandırıcı.



Hisselerin yükselişindeki en büyük etken en ucuz VR uyumlu ekran kartı olarak tanıttığı RX 480 ekran kartının tanıtılması. Bunun yanında 60 kare/saniye oranında Full HD oyunlarda performans verecek RX 470 ve MOBA oyunları için üretilen RX 460, şimdiden pek çok kullanıcının ilgisini çekmiş durumda.



2016 yılında AMD yeni ekran kartlarını piyasaya sürmesiyle çıkışını devam ettirecektir. Ekran kartlarının satış rakamları hisse değerlerini daha da yukarılara taşıyabilir. Ve son olarak da yıl sonunda çıkacak olan Zen mimarisi AMD hisselerine oldukça fazla miktarda katkı yapabilir.



LG G5 video inceleme







Etiketler: Amd  Hisseleri  Yükseliyor    haber

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