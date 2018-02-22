Adıyaman'da vakaya giden ambulansı kamyonetle takip ederek önünü kesen adam, sağlıkçılara saldırdı.

Önceki gece meydana gelen olayda, Gölbaşı Caddesi üzerinde alkollü bir kişi kaldırımda sızdı. Vatandaşlar yağmur yağışı altında kaldırımda uzanan adam için 112 acil sağlık hizmetlerinden ambulans talebinde bulundu.

SAĞLIKÇIYI DARP ETTİ

Ambulans siren çalarak hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ancak Karapınar Caddesi üzerinde bir kamyonet ambulansı sıkıştırmaya çalıştı. Ambulansı takip eden kamyonet sürücüsü, Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın kesişme noktasında ambulansın önüne geçti. Ambulansı durduran ve içerisindeki sağlık görevlilerine hakaret eden şahıs, ambulansın içerisinde hasta olmadığı halde siren çalmasından rahatsız olduğunu belirterek saldırmaya çalıştı. Görevliler Emine K., Merve G. ve Serhat D.'nin içinde bulunduğu ambulansın önünü kesen adam Serhat D.'ye tekme attı.

KAMYONETİYLE OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Adam kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık görevlileri şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ambulansın önünü keserek sağlıkçıları darp etmeye çalışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

BEYAZ KOD VERİLDİ

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı yazılı açıklamada 'Beyaz Kod' verildiğini belirterek, "Ambulansın hastaya giderken boş olması lazım. Ambulans vakaya müdahale için gidiyor. Konuyla ilgili bize bilgi verildi. Bizde Beyaz Kod verdik. Müdürlük olarak biz de yasal sürece dahil olacağız" dedi.

Kaynak: haberinburada