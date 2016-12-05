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ambulansa alınan yaralıdan 112 ekibine silahlı saldırı

AMBULANSA ALINAN YARALIDAN 112 EKİBİNE SİLAHLI SALDIRI

Balıkesir'de geçirdiği kazada yaralanmasının ardından ambulansa alınan motosiklet sürücüsü, kendisine müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ekibine tabancayla rastgele ateş açtı. Sağlık personelinin ambulansa kilitlediği sürücü gözaltına alındı

Tarih : 05 Aralık 2016, 12:03
Puan Ver : Ambulansa Alınan Yaralıdan 112 Ekibine Silahlı Saldırı(10/10)10


Balıkesir'in Havran ilçesinde geçirdiği kazanın  ardından ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibine  tabancayla rastgele ateş açtı.



    Havran 112 Acil Servis ekibi, Balıkesir-Edremit karayolunda trafik  kazası meydana geldiği ihbarı üzerine kaza yerine gitti. Motosikletiyle kaza  geçiren R.D'ye (56) ilk müdahaleyi yapan ekip, yaralıyı hastaneye götürmek üzere  ambulansa aldı.



    Bu sırada, alkollü olduğu öne sürülen R.D'nin üzerindeki silahı  çıkardığını fark eden ekip, yaralıyı ambulansa kilitledi.



    Ambulanstan silahıyla rastgele ateş açan şüpheli, olay yerine gelen  güvenlik güçlerince gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet








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