

Ambulans takla attı: 1 ölü, 4 yaralıSakarya'nın Ferizli İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaca çarparak takla attı.







Sakarya'nın Ferizli İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaca çarparak takla attı. Rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırılan Alaattin Tavlı kazada hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.







Kaza bu akşam saatlerinde, Ferizli Gölkent kavşağında meydana geldi. Karasu'dan aldığı Alaattin Tavlı'yı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmekte olan Sezai A. idaresindeki ambulans sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direği ile ağaca çarparak takla attı. Kazada devrilen ambulansta bulunan hasta ile bir hasta yakını ve ambulansta görevli 3 kişi yaralandı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar ambulanstan çıkarılan yaralılara destek olmaya çalıştılar.