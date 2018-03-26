AMBULANS ŞOFÖRÜ BAYRAĞI YERDE BIRAKMADI
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 112 servisinde çalışan Nail Küçük hasta nakli sırasında yerde gördüğü Türk Bayrağını ilçeye dönüşte yerden alıp arabasına koydu.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 112 servisinde çalışan Nail Küçük hasta nakli sırasında yerde gördüğü Türk Bayrağını ilçeye dönüşte yerden alıp arabasına koydu.
SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Afşin ilçesinde 112 sağlık servisinde ambulans şoförü olarak çalışan Nail Küçük Afşin'den Kahramanmaraş'a hasta nakli yaparken Göksun ilçesi civarında aşırı rüzgar nedeniyle çatıyla birlikte yere düşmüş de Türk bayrağını gördü. Hasta nakli dolayısıyla bayrağı almayan Küçük, ilçeye dönüşte Türk Bayrağının hala yerde olduğunu gördü ve hemen bayrağı bulunduğu yerden alarak arabasına koydu. Araçta bulunan ekip arkadaşları da bu olayı çekerek sosyal medyada paylaştı. Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Rusya'daki Avm Faciasında Bilanço Ağırlaşıyor: Çoğu Çocuk 64 Kişi Öldü
- Öcalan'ın Kardeşi İtiraf Etti: Pkk, Apo'yu Satmamı İstedi
- Abd'nin 'general' Teröristi, Keskin Nişancılar Tarafından Öldürüldü!
- Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!
- Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Otoyolda Şaşırtan Manzara! Emekleyen Bebek Korku Dolu Anlar Yaşattı
- Çığ Otomobilleri Yuttu, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
Bu Haberle İlgili Yorumlar