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Ambulans Şoförü Bayrağı Yerde Bırakmadı

AMBULANS ŞOFÖRÜ BAYRAĞI YERDE BIRAKMADI

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 112 servisinde çalışan Nail Küçük hasta nakli sırasında yerde gördüğü Türk Bayrağını ilçeye dönüşte yerden alıp arabasına koydu.

Tarih : 26 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Ambulans Şoförü Bayrağı Yerde Bırakmadı(9/10)5

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 112 servisinde çalışan Nail Küçük hasta nakli sırasında yerde gördüğü Türk Bayrağını ilçeye dönüşte yerden alıp arabasına koydu.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Afşin ilçesinde 112 sağlık servisinde ambulans şoförü olarak çalışan Nail Küçük Afşin'den Kahramanmaraş'a hasta nakli yaparken Göksun ilçesi civarında aşırı rüzgar nedeniyle çatıyla birlikte yere düşmüş de Türk bayrağını gördü. Hasta nakli dolayısıyla bayrağı almayan Küçük, ilçeye dönüşte Türk Bayrağının hala yerde olduğunu gördü ve hemen bayrağı bulunduğu yerden alarak arabasına koydu. Araçta bulunan ekip arkadaşları da bu olayı çekerek sosyal medyada paylaştı. Ambulans şoförünün bu davranışına binlerce beğeni geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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