AMBER HEARD İLİŞKİSİNİ 'ÖPÜCÜKLE' DUYURDU!
Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.
Johnny Depp'le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.
Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanmasıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu Amber Heard, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la olan ilişkisini sosyal medyadan doğruladı.
kaynak:gazetevatan
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar