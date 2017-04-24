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amber heard ilişkisini 'öpücükle' duyurdu!

AMBER HEARD İLİŞKİSİNİ 'ÖPÜCÜKLE' DUYURDU!

Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 11:40
Puan Ver : Amber Heard İlişkisini 'öpücükle' Duyurdu!(7/10)4


Johnny Depp'le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.

 

Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanmasıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu Amber Heard, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la olan ilişkisini sosyal medyadan doğruladı.



 



kaynak:gazetevatan








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