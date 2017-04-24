Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.



Johnny Depp'le yaşadığı olaylı boşanma davasının ardından Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la birlikte olmaya başladığı iddia edilen Amber Heard, bu ilişkisini öpücüklü bir fotoğrafla doğruladı.







Johnny Depp'ten olaylı bir şekilde boşanmasıyla gündeme gelen ABD'li oyuncu Amber Heard, Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk'la olan ilişkisini sosyal medyadan doğruladı.







kaynak:gazetevatan