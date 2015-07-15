

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Haziran dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İran'a ambargonun kalkması turizm açısından da türkiye'ye olumlu etki yapar" dedi.







Şimşek, "İran ile P5+1 anlaşması olumlu, Türkiye'nin lehine" diye konuştu.







Şimşek, "2007'den bu yana 6,4 milyon kişiye iş bulduk. Özel sektör yatırımlarının ertelenme riski var. Türk ekonomisinde 2. çeyrekte bir toparlanma olabilir. Seçim sonuçları ile beraber beklentilerde bir miktar bozulma var. Türkiye'de genel seçimlerden net sonuç çıkmadı. En büyük ticaret ortağımız AB'de durgunluk sürüyor. AB'de durgunluk, Rusya'daki kriz devam ediyor. Yunanistan sorununun çözülmesi AB büyümesini olumlu etkileyecektir. Çin'deki yavaşlamanın boyutları çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.