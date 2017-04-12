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ambalaj devi propak ile ilgili çok önemli gelişme

AMBALAJ DEVİ PROPAK İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ GELİŞME

Kaynaklar Propak'ın satış sürecinde aralarında Avrupalı Constantia Flexibles'ın da olduğu dört alıcı grubun ilgilendiğini ve satışın yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Propak konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:16
Puan Ver : Ambalaj Devi Propak İle İlgili Çok Önemli Gelişme(7/10)6


Kaynaklar Propak'ın satış sürecinde aralarında Avrupalı Constantia Flexibles'ın da olduğu dört alıcı grubun ilgilendiğini ve satışın yakın zamanda tamamlanmasının beklendiğini kaydetti. Propak konuyla ilgili açıklama yapmadı.



İKİ AY İÇİNDE BİTER

Konuya yakın bir kaynak "Bedminster Capital Propak Ambalaj'daki yüzde 80 hissesinin satışı için yetki verdi. İki ay içinde işlemin bitmesi beklenebilir. Aralarında Constantia'nın da olduğu dört farklı grup satışla ilgileniyor" dedi.



Bir başka kaynak da satış için özel girişim sermayesi şirketi Bedminster'in yetki verdiğini belirterek "İlgilenenlerden biri Etapak firması" dedi. Etapak Özgörkey Holding bünyesinde bulunuyor.



Son yıllarda satın alma ve birleşme işlemlerinde azalan iştaha karşın, sektör yetkilileri artan iç tüketim ve büyüyen perakende sektörünün etkisiyle ambalaj sektöründe yabancı ilgisinin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtiyor.








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