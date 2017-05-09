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amazon'dan bedava android uygulamaları devri sona eriyor

AMAZON'DAN BEDAVA ANDROİD UYGULAMALARI DEVRİ SONA ERİYOR

Amazon'dan bedava Android uygulamaları devri sona eriyor. Underground uygulamasına yeni içerikler alınmayacak ve destek kesilecek. İşte detaylar.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 10:44
Puan Ver : Amazon'dan Bedava Android Uygulamaları Devri Sona Eriyor(7/10)7


Amazon'dan bedava Android uygulamaları devri sona eriyor. Underground uygulamasına yeni içerikler alınmayacak ve destek kesilecek. İşte detaylar.



Alışveriş sitesi Amazon, Ağustos 2015'te kullanıma sunduğu Undergrounduygulaması ile kullanıcılara ücretsiz Androiduygulamaları sunuyordu. Underground uygulaması, Amazon'un 236ülkede faaliyet gösteren Firetablet, FireTVve Android cihazlar için 800,000‘den fazla uygulamaya sahip olan mağazası ile beraber kullanıma sunulmuştu. Görünen o ki uygulama beklentileri karşılayamadı ve firma konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre Amazon'danbedava Androiduygulamalarıdevri sona eriyor.



Bu gelişme, Amazon Underground programı ile ücretsiz Android uygulamalarının artık kullanılamayacağı anlamına geliyor. Uygulamaya verilen tüm destekler 2019‘da kesilecek. Destek kesilene kadar Fire tablet kullanıcıları Underground ile ücretsiz olarak indirdikleri oyun ve uygulamaları kullanmaya devam edecek.



Underground'aerişim şu anda desteklenen Fire tabletlerin ötesine geçmeyecek. Androidcihaz kullananlar ise uygulamaya 2017yazından sonra erişemeyecek. Ancak kullanıcılar Amazon'unmağazasına fiziksel ürünleri satın almak, önceden yüklenmiş uygulamaları organize etmek ve Prime Videohizmetine ulaşmak için erişebilecek. Ayrıca Amazon, 31 Mayıs‘tan itibaren Underground uygulamasına eklenen yeni oyun ve uygulamaları kabul etmeyecek.



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