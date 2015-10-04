

Dünyanın belki de en büyük online satış devi olan Amazon, yeni dönemde Apple'ın Apple TV ve Google'ın Chromecast'inin satışını durduracağını duyurdu. 29 Ekim'den itibaren dünyaca ünlü online satış kanalı üzerinde Apple TV ve Chromecast göremeyeceğiz.







Amazon, uzun bir süredir hem Apple TV hem Chromecast'lerin satışını yapıyordu. Google'ın kısa bir süre önce duyurduğu yeni Chromecast'in tanıtımının ardından pek çok kullanıcı, yeni Chromecast'i Amazon üzerinden satın alabileceğini her ne kadar düşünmüş olsa da, bu gerçekleşmeyecek. Zira Amazon, 29 Ekim'den itibaren Apple TV ve Chromecast'lerin satışını durduruyor. Peki, neden?







Bunun sebebi, Amazon'un kendi video servisi olan Prime Video'nun önünü açmak istemesi. Zira bu uygulama ne Apple TV ile ne de Chromecast ile uyumlu çalışıyor. O nedenle Amazon da, kendi video uygulamasıyla sorunsuz çalışan cihazların öne çıkmasını istiyor. Bu cihazlar ise Xbox, PlayStation ve Fire TV.