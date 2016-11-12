Amazon'dan alışveriş yapan Türk kullanıcılar, artık kendi dillerinde sitede gezinebilecek, milyonlarca ürünü Türkçe isimlerle keşfedebilecek ve müşteri hizmetlerinden Türkçe e-posta ve telefon desteği alabilecek.



Amazon'dan alışveriş yapan Türk kullanıcılar, artık kendi dillerinde sitede gezinebilecek, milyonlarca ürünü Türkçe isimlerle keşfedebilecek ve müşteri hizmetlerinden Türkçe e-posta ve telefon desteği alabilecek.







Amazon'un Türk müşterileri, Amazon.de adresinde tercih edilen dil seçeneğini Türkçe'ye çevirerek alışveriş deneyimlerinde artık yeni bir kolaylığın keyfini sürebilecek. Ayrıca 49 avro ve üzerindeki alışverişlerde sunulan ücretsiz gönderim hizmeti de, Amazon.de'yi Türk müşteriler için cazip bir alışveriş noktası kılıyor.



İlk aşamada, milyonlarca ürüne ve Amazon.de web sitesinin “Hesabım” gibi kullanışlı bölümlerine Türkçe erişim mümkün olacak. Bu hizmet kapsamında, kullanıcılar siteyi Türkçe olarak gezinme kolaylığının yanı sıra müşteri hizmetlerinden Türkçe olarak e-posta ve telefon desteği alabilecek. Ayrıca sipariş verme ve kargo bilgileri de Türkçe olacak. Zamanla Türkçeleştirmiş yeni sayfa ve özellikler de eklenecek.



Amazon.de Ülke Müdürü Ralf Kleber görüşlerini şu şekilde paylaştı: “Müşterilerimize Türkçe alışveriş imkanı ve 49 avro ve üzerindeki alışverişlerinde ücretsiz kargo hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin her hangi bir engelle karşılaşmadan Avrupa'da hizmet veren bir web sitemizden istedikleri ürünü almalarına yardımcı olma vizyonumuza bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz”.



Amazon.de müşterileri, 25'ten fazla kategorideki ürüne Amazon'un güvenilir ve hızlı lojistik ağıyla sunduğu teslimat hizmetiyle ulaşabilecek. Amazon.de'nin Türkçe dil seçeneğine masaüstü ve mobil tarayıcılardan erişilebilecek ve Türkçe dil seçeneği daha sonraki ziyaretler için müşterilerin profiline kaydedilecek.











İlk aşamada Türkçe erişime açık ana özellikler şunlar:







de'yi Türkçe kullanma









Sayıları sürekli artan milyonlarca ürüne ait isim ve başlıklar









Türkçe e-posta ve telefon desteği sunan müşteri hizmetleri









En çok ziyaret edilen destek sayfaları









“Hesabım” bölümü ile sipariş ve kargo bilgileri







Müşterilerin, Amazon.de'yi Türkçe kullanmak için sitenin üst kısmında yer alan gezinti çubuğundaki dünya simgesine tıklayarak “Türkçe – TR” bağlantısına tıklamaları yeterli.



Amazon.de'nin 2015 yılında İngilizce, Ağustos 2016'da Flemenkçe ve Ekim 2016'da Lehçe hizmete sunulmasının ardından Türkçe, Amazon.de dil seçenekleri arasında dördüncü yabancı dil olarak yer alıyor. Türkçe dil seçeneğiyle, sitenin Türk ziyaretçileri daha bilinçli alışveriş kararları alabiliyor; satıcılar ile tedarikçiler ise, iş hacimleri ne olursa olsun, Türkçe konuşan müşterilere de ulaşarak işletmelerini daha geniş bir uluslararası ölçeğe taşıyabiliyorlar.







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