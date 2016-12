Destiny: Rise of Iron – PS4

Nintendo Link: Ocarina of Time

NBA 2K17 – Early Tip Off Edition

BioShock: The Collection – PlayStation 4

Call of Duty: Infinite Warfare

ReCore – Xbox One

Gears of War 4 – Xbox One

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration



Nintendo Selects: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD