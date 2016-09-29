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amazon.com'dan dünyanın en çok satan oyunları!

AMAZON.COM'DAN DÜNYANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI!

Amazon.com, Eylül ayının ilk iki haftası baz alındığında en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede gerçekten sürpriz isimler mevcut…

Tarih : 29 Eylül 2016, 12:13
Puan Ver : Amazon.Com'dan Dünyanın En Çok Satan Oyunları!(0/10)


Amazon.com, Eylül ayının ilk iki haftası baz alındığında en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede gerçekten sürpriz isimler mevcut…



Dünyanın en büyük online oyun dağıtımcılarından Amazon.com, Eylül ayının ilk yarısının en popüler oyunlarını, platform gözetmeksizin açıkladı.



Amazon.com listesi, son derece ilginç sürprizlere gebe:





  • Pokemon Moon – Nintendo 3DS Moon Edition





  • FIFA 17 – PlayStation 4





  • Destiny: Rise of Iron – PS4





  • Madden NFL 17 – Standard Edition





  • Nintendo Link: Ocarina of Time





  • NBA 2K17 – Early Tip Off Edition





  • NBA 2K17 – Legends Gold – PlayStation 4





  • BioShock: The Collection – PlayStation 4





  • Dragon Quest VII





  • Forza Horizon 3 – Ultimate Edition





  • Call of Duty: Infinite Warfare





  • Grand Theft Auto V





  • ReCore – Xbox One





  • Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition





  • Final Fantasy XV Deluxe Edition





  • Halo 5: Guardians – Limited Edition





  • Gears of War 4 – Xbox One





  • The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition





  • Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration





  • Nintendo Selects: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD





  • World of Warcraft 60 Day Game Time





  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Xbox One





  • Deus Ex: Mankind Divided – PlayStation 4





  • Star Fox Zero + Star Fox Guard – Nintendo Wii U





Galaxy Note 7'nin Patlaması Apple'a Yaradı








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