AMAZON.COM'DAN DÜNYANIN EN ÇOK SATAN OYUNLARI!
Amazon.com, Eylül ayının ilk iki haftası baz alındığında en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede gerçekten sürpriz isimler mevcut…
Amazon.com, Eylül ayının ilk iki haftası baz alındığında en çok satan oyunlarını açıkladı. Listede gerçekten sürpriz isimler mevcut…
Dünyanın en büyük online oyun dağıtımcılarından Amazon.com, Eylül ayının ilk yarısının en popüler oyunlarını, platform gözetmeksizin açıkladı.
Amazon.com listesi, son derece ilginç sürprizlere gebe:
Pokemon Moon – Nintendo 3DS Moon Edition
FIFA 17 – PlayStation 4
Destiny: Rise of Iron – PS4
Madden NFL 17 – Standard Edition
Nintendo Link: Ocarina of Time
NBA 2K17 – Early Tip Off Edition
NBA 2K17 – Legends Gold – PlayStation 4
BioShock: The Collection – PlayStation 4
Dragon Quest VII
Forza Horizon 3 – Ultimate Edition
Call of Duty: Infinite Warfare
Grand Theft Auto V
ReCore – Xbox One
Battlefield 1 Early Enlister Deluxe Edition
Final Fantasy XV Deluxe Edition
Halo 5: Guardians – Limited Edition
Gears of War 4 – Xbox One
The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration
Nintendo Selects: The Legend of Zelda: The Wind Waker HD
World of Warcraft 60 Day Game Time
Tom Clancy's Rainbow Six Siege – Xbox One
Deus Ex: Mankind Divided – PlayStation 4
Star Fox Zero + Star Fox Guard – Nintendo Wii U
Galaxy Note 7'nin Patlaması Apple'a Yaradı
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