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amazon yeni çalışanlarını seçmek için istanbul'da

AMAZON YENİ ÇALIŞANLARINI SEÇMEK İÇİN İSTANBUL'DA

Dünyanın en büyük servislerinden Amerika merkezli Amazon yeni çalışanlarını seçmek için Türkiye'ye geliyor.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:33
Puan Ver : Amazon Yeni Çalışanlarını Seçmek İçin İstanbul'da(10/10)8


Dünyanın en büyük servislerinden Amerika merkezli Amazon yeni çalışanlarını seçmek için Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz günlerde Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan servis bugün de Prime Video servisini Türkiye'de kullanıma sundu. İstanbul'da ocak ayında gerçekleştirilecek olan işe alım toplantılarının detayları da resmi site üzerinden paylaşıldı.



 



Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Amerika merkezli Amazon her geçen gün Türkiye'ye verdiği desteği arttırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Türkçe olarak hizmet vermeye başlayan servis belli bir tutarın üzerindeki ürünlerde kargo ücretini de kaldırdı. Şirketin iş ilanlarının ayayınlandığı amazon.jobs internet sitesi üzerinde ise Türkiye için bir iş ilanı açıldı.



Türkiye'de yeni iş arkadaşlarının araındığını belirten ilanlarda yazılım mühendisi ve yazılım geliştirme direktörü aranıyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek olan mülakatlar sonucunda seçilen kişiler Madrid, Berlin ve Lüksemburg'da çalışmaya başlayacak.



Amazon Türkiye Ofisi Açılabilir



Henüz Türkiye ofisi bulunmayan şirket operasyonlarını şimdilik Avrupa ofislerinden özellikle de Almanya ofisi üzeinden yürütmekte. Geçtiğimiz aylarda Almanya ofisinde işe Türkiye Pazarlama Yöneticisi göreviyle Özge Özcan başlamıştı. Özcan'dan sonra Türkiye ile ilgili mühendis ihtiyacının karşılanacağı ortaya çıkmış oldu.



Şirketin Türkiye'de 2017 yılında bir ofis kurup kurmayacağı henüz bilinmiyorken Türkiye'nin önem sırası olarak üst sıralara yükseldiği rahatlıkla söylenebilir. Hızlı bir giriş yapan firma büyük ihtimalle 2018 yılında ilk dönemlerinde Türkiye ofisini kuracak. Türkiye ofisi ile birlikte özellikle Orta Doğu ve Afrika Bölgesine açılması beklenen şirketin gelecek planları ise henüz bilinmiyor.



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