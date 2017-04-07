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amazon, twitch üzerinde dizi film yayınlayacak

AMAZON, TWİTCH ÜZERİNDE DİZİ FİLM YAYINLAYACAK

Amazon, kısa süre önce satın aldığı ve canlı oyun videolarının merkezi konumundaki Twitch'i farklı içeriklerle zenginleştirmek istiyor.

Tarih : 07 Nisan 2017, 11:10
Puan Ver : Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak(7/10)4


Amazon, kısa süre önce satın aldığı ve canlı oyun videolarının merkezi konumundaki Twitch'i farklı içeriklerle zenginleştirmek istiyor.



Şimdilik sadece oyun severlerin ziyaret ettiği Twitch için Amazon'un farklı planları var. Buna göre, Amazon yine kendi TV servisi Amazon Prime Video için üretilen dizi filmlerle bu kanalı daha popüler hale dönüştürmek istiyor.



Amazon'un yeni uygulaması 5 Nisan'dan itibaren hayata geçecek. Böylece Twitch kullanıcıları Amazon'un orijinal dizilerini Twitch üzerinden izlemeye başlayabilecekler.



Twitch bu yeni dizilere ulaşmayı kolaylaştırmak için Twitch Presents isimli yeni bir kanal oluşturdu. Bu kanal üzerinde, Amazon Prime Video üzerinde yayınlanan 3 dizinin bahar dönemi pilot bölümleri, 24 saat boyunca dönüşümlü olarak yayında olacak.



Bu yeni girişim şimdilik sadece Twitch kullanıcılarını Amazon Prime Video aboneliğine yönlendirmek için bir promosyon gibi görünse de, Amazon'un herkese açık Twitch üzerindeki dizi yayınından güzel reklam geliri elde etmesi halinde, Twitch'i dizilerin yoğun yayınlandığı bir şov kanalı olarak konumlandırmak istediği de biliniyor.



Android Nougat 7.1.2 güncellemesi yayınlandı








Etiketler: Amazon  Twitch  Üzerinde  Dizi  Film  Yayınlayacak    haber

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