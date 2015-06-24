İnternet devi Amazon, elektronik kitap platformunda kendi kitabını yayınlayan yazarlara ödeme yapacak.



İnternet devi Amazon, elektronik kitap platformunda kendi kitabını yayınlayan yazarlara ödeme yapacak.



Son dönemlerin popüler kitap kültürü haline gelen e-kitaplar için yazarlar telif ücretini dengesiz bir şekilde alıyorlardı. Amazonyaptığı açıklama ile bu durumun düzeltildiğini belirtti.



Sanal alış veri ş sitesi Amazon'un elektronik kitap platformunda kendi kitabını yayınlayan yazarlara artık okunan sayfa başına telif ücreti ödeyeceği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, e-kitap okuyucusu Kindle'ın sınırsız üyelik seçeneğine abone olanların okuduğu sayfa sayısının kitaptan elde edilen geliri belirleyeceği ifade ediliyor.



Şirket daha öncesinde indirilen kitap adedi başına telif ödemesi yapıyordu. Uzmanlar yeni uygulamayla beraber daha uzun kitaplar yazmanın daha karlı hale gelebieceğini belirtiyor. Amazonyeni ödeme sistemiyle beraber kitapların başarısının daha sağlıklı takip edilebileceğini vurgularken, yeni uygulamaya geçme kararının müstakil yazarlarla uzun süreli görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.



Yayınevlerinin bastırdığı elektronik kitaplar için ise tane başına telif ödemesi sistemi devam edecek.



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