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Amazon, Müşterileri Evde Olmasa Bile Ürünü Eve Bırakabilecek

AMAZON, MÜŞTERİLERİ EVDE OLMASA BİLE ÜRÜNÜ EVE BIRAKABİLECEK

Dünyanın en büyük online alışveriş şirketi Amazon.com, müşterilerinin paketlerini evde olmasalar bile doğrudan evlerine bırakmayı planlıyor.

Tarih : 26 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Amazon, Müşterileri Evde Olmasa Bile Ürünü Eve Bırakabilecek(6/10)2

Dünyanın en büyük çevrimiçi parakende satış sitesi olan Amazon.com, 'Amazon Key'i müşterilerine tanıttı. Müşterilerinin evde olmamalarına karşı, uzaktan kontrol edilebilir bir kilit ve kamera sistemi geliştiren alışveriş devi, teslimatların zaman kaybetmeden kullanıcılara güvenli bir biçimde ulaşmasını hedefliyor.

KAPI, KÜÇÜK BİR KUMANDA İLE ONLINE AÇILABİLECEK

Amazon Prime üyelerinin 250 dolar karşılığında sahip olacağı küçük bir kumanda şeklindeki online kilit, kargo teslimatçısı eve vardığında evin kapısının otomatik olarak açılmasını sağlıyor, bu esnada aynı zamanda kamera teslimatçının her adımını kaydediyor ve bulut üzerinden müşteriye online olarak video görüntüsünü yolluyor. Böylece kullanıcılar, evin kapısının, evde kimse yokken otomatik açılmasını istedikleri zaman, kendi belirledikleri bir şifreyle bunu sağlayabiliyor. Bu şifre sadece kargo teslimatçıları için değil, arkadaşlar veya diğer servis uzmanları için de geçici şifreler oluşturulabiliyor.

EVE GİRİŞ VE ÇIKIŞ GÖRÜNTÜSÜ KAYDEDİLİYOR

Mobil uygulama üzerinden online olarak bir tuşa basan müşteriler, teslimatçının eve girmesini sağlayabiliyor. Teslimatçı kapının diğer tarafına paketi bırakıp tekrar kilitleyene kadar görüntüsü güvenlik açısından kaydedilebiliyor. Böylelikle herhangi bir hırsızlık olayının da önüne geçilmiş oluyor.

8 KASIM'DA TANITILACAK

Bir yıldan fazla süredir uzmanların üzerinde çalıştığı bu sistem güvenlik eleştirilerine yol açsa da firma yetkilileri henüz test aşamasında olan bu uygulamada herhangi bir sorun çıktığında müşterilerin rahatlıkla hak talebinde bulunacağını söylüyor. Böyle bir durumda Amazon'un müşterilerinin yanında olacağının da altını çiziyor. Hizmetin resmi tanıtımı 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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