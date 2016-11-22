Kısa süre önce Türkçe hizmet vermeye başlayan Amazon Müslüman ve Hristiyan kardeşliğine vurgu yapan bir reklam filmi yayınladı. Amerika merkezli dünyanın en büyük e-ticaret sitenin bu reklamı büyük beğeni topladı.



Kısa süre önce Türkçe hizmet vermeye başlayan Amazon Müslüman ve Hristiyan kardeşliğine vurgu yapan bir reklam filmi yayınladı. Amerika merkezli dünyanın en büyük e-ticaret sitenin bu reklamı büyük beğeni topladı.



Kısa süre önce Amazon.de üzerinden Türkçe hizmet vermeye başlayan Amazon yeni bir reklam filmi yayınladı. Amerika veya Avrupa üzerinden istenilen pek çok ürünün satın alınabildiği ve birkaç günde eve teslim edildiği sistemde hızlı bir şekilde alışveriş yapabilmek mümkün. Türkiye'den sipariş verildiğinde gümrük ve kargo işlemlerine entegre altyapısı sayesinde hızlıca işlem yapılabilen Amazon'da Türkiye'den satın aldığınız ürünler bazen 1 haftadan kısa süre içerisinde adresinize teslim ediliyor.



En büyük tek tanrılı dinler olan Müslümanlık ve Hristiyanlık için bir reklam filmi hazırlayan şirket reklamıyla dinler arası kardeşliği öne çıkarıyor. Müslüman ve Hristiyan iki dost arasında geçen video verdiği mesaj itibariyle kullanıcıların beğenisini kazandı.



İnternet devinin hazırladığı reklam Amerika, İngiltere ve Almanya'da televizyonlarda gösterilmeye başladı. 1 dakika 20 saniye uzunluğundaki videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.



AMD Zen İşlemciler Ne Zaman Satışa Çıkacak?