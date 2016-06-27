O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

amazon kindle yenileniyor

AMAZON KİNDLE YENİLENİYOR

Dijital kitapseverlerin vazgeçemediği ürünlerden biri olan Amazon Kindle şimdi yenilenmiş haliyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih : 27 Haziran 2016, 10:27
Puan Ver : Amazon Kindle Yenileniyor(9/10)6


Dijital kitapseverlerin vazgeçemediği ürünlerden biri olan Amazon Kindle şimdi yenilenmiş haliyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



E-kitap okuyucularının vazgeçemediği ürünlerden en gözdesi olan Amazon Kindle yenileniyor. 80$ fiyat etiketi ile ailenin en ucuz okuyucusu durumundaki Kindle modeli, önemli özelliklerle güncellenmesine karşı fiyatı değişmeden kullanıcılarla buluşacak.



Yeni nesil cihaz önceki modellere göre yüzde 16 daha hafif ve yüzde 11 daha ince bir durumda bulunuyor. 6 inçlik ekran boyutu ve 167ppi piksel yoğunluğunun değişmediği cihaz, RAM boyutunu 256MB'dan 512MB seviyesine yükseltmiş. Bu değişimlerde okuyucuya daha iyi bir performans vaat ediyor.



Bu yeni modele eklenen en önemli özellik ise  Bluetooth kablosuz teknolojiye sahip olması. Okuyucular bundan sonra Bluetooth kulaklıklarını bağlayarak, sesli okumaları kimseyi rahatsız etmeden ve gürültüden arınmış bir şekilde duyabilecekler. Bunun yanında kablosuz WİFİ bağlantısına da sahip cihaz. En önemli diğer özelliklerden bitaneside şarjının haftalar boyu kullanılacak olması.



Cihazın satış tarihi olarak 7 temmuz işaret ediliyor. Cihaz Amazon üzerinde önceki fiyatla aynı olacak şekilde satışa sunulacak.



Hayatımızı değiştiren 35 buluş







Etiketler: Amazon  Kindle  Yenileniyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER