

Dijital kitapseverlerin vazgeçemediği ürünlerden biri olan Amazon Kindle şimdi yenilenmiş haliyle tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



E-kitap okuyucularının vazgeçemediği ürünlerden en gözdesi olan Amazon Kindle yenileniyor. 80$ fiyat etiketi ile ailenin en ucuz okuyucusu durumundaki Kindle modeli, önemli özelliklerle güncellenmesine karşı fiyatı değişmeden kullanıcılarla buluşacak.



Yeni nesil cihaz önceki modellere göre yüzde 16 daha hafif ve yüzde 11 daha ince bir durumda bulunuyor. 6 inçlik ekran boyutu ve 167ppi piksel yoğunluğunun değişmediği cihaz, RAM boyutunu 256MB'dan 512MB seviyesine yükseltmiş. Bu değişimlerde okuyucuya daha iyi bir performans vaat ediyor.



Bu yeni modele eklenen en önemli özellik ise Bluetooth kablosuz teknolojiye sahip olması. Okuyucular bundan sonra Bluetooth kulaklıklarını bağlayarak, sesli okumaları kimseyi rahatsız etmeden ve gürültüden arınmış bir şekilde duyabilecekler. Bunun yanında kablosuz WİFİ bağlantısına da sahip cihaz. En önemli diğer özelliklerden bitaneside şarjının haftalar boyu kullanılacak olması.



Cihazın satış tarihi olarak 7 temmuz işaret ediliyor. Cihaz Amazon üzerinde önceki fiyatla aynı olacak şekilde satışa sunulacak.