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amazon, kargo uçak filosunu kuracak

AMAZON, KARGO UÇAK FİLOSUNU KURACAK

Dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olan Amazon, teslimatlarını daha hızlı ve sorunsuz yapması için kendi kargo uçak filosunu kurma kararı aldı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 10:03
Puan Ver : Amazon, Kargo Uçak Filosunu Kuracak(0/10)


Dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri olan Amazon, teslimatlarını daha hızlı ve sorunsuz yapması için kendi kargo uçak filosunu kurma kararı aldı.



Dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Amazon, müşteri memnuniyetini sağlamak için teslimatlarını hızlı yapmayı düşünüyor. Şirket daha önce 40 uçak kiraladığını açıklamıştı. Ve bu doğrultuda SeaFair havacılık fuarında, kendi adını taşıyan ilk uçağını sergilemeyi unutmadı.



Bunun gibi örnekleri daha önce başka kargo firmaları tarafından da uçak kullanılarak denendi. Amazonda bu doğrultuda kararlar almışa benziyor.  Amazon One adına sahip Boeing 767-300 tipi uçağın gövdesine Prime Air logosu yerleştirilmiş.



Amazon One toplamda 11 adet uçaktan oluşacak ailenin ilk üyesi konumunda. İleriki yıllarda firma 40 adet uçakla hedefine ulaşmayı düşünüyor. Bu projenin asıl amacı Amazon'un 2 Kg ağırlığa kadar paketleri 15km mesafe içerisinde insansız hava araçları ile tüketiciye ulaştırma isteği.



Amazon yaptığı bu hamlelerle elektronik ticaret sektöründe liderliği kimseye bırakmak istemediğini gösteriyor.



Vestel hız kesmeden büyüyor








Etiketler: Amazon  Kargo  Uçak  Filosunu  Kuracak    haber

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