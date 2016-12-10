E-ticaretin dünya devi Amazon, yeni bir teknolojiyi dün itibariyle duyurdu. Amazon Go olarak adlandırılan yeni teknoloji sayesinde markette kasa sırası tarih oluyor!







E-ticaretin dünya devi Amazon, yeni bir teknolojiyi dün itibariyle duyurdu. Amazon Go olarak adlandırılan yeni teknoloji sayesinde markette kasa sırası tarih oluyor!











Dün Amazon tarafından lanse edilen yeni bir teknoloji, market alışverişlerini kökünden değiştirecek özelliklere sahip. Amazon Go olarak adlandırılan bu yeni teknoloji sayesinde, market alışverişlerindeki uzun ve yorucu kasa sıraları tarihe karışacak gibi duruyor.



Deneysel ve geliştirme amacıyla açılan fiziksel bir mağazada gösterilen Amazon Go'nun nasıl çalıştığını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Kısaca açıklamak gerekirse, marketten ne satın almak istiyorsanız raftan alıp çantanıza koymanız ve marketten çıkmanız yeterli.



Yerleştirilen çok sayıda sensör ve kullanılan farklı teknolojiler ile marketten ne aldığınız kayıt altına alınıyor. Siz marketten çıktığınızda ise mobil uygulamaya önceden tanımladığınız kredi kartınızdan ödeme çekilmiş oluyor.



Mağazaya girerken basit bir QR kodunu turnikeye okutmanız yeterli. Bunun dışında herhangi bir prosedür bulunmuyor. “Computer vision”, “Deep learning” ve “Sensor fusion” teknolojileri sayesinde ürünü raftan almanız yeterli değil, ürünle birlikte mağazadan ayrılmanız gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, mağazadan çıkmadan vazgeçerek yerine geri koyduğunuz bir ürün alışveriş sepetinize eklenmiyor. Tüm bu teknolojiler Amazon tarafından “Just Walk Out Technology” olarak adlandırılıyor.



Amazon Go destekli mağazaların 2017 yılı itibariyle ABD pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.



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