

Amazon tarafından piyasaya çıkarılan dijital sesli asistanı Echo önümüzdeki dönemde dijital ekran ile gelebilir.



Teknoloji dünyası içinde bir yer kapmaya çalışan sanal asistan kategorisi firmaların iştahını kabartıyor. Bu firmalardan en büyük olanlarından Amazon, Echo adlı sanal asistanı üretmişti. Şirket şimdi de ürüne dijital ekran entegre etmenin planlarını yapıyor.



Amazon Echo, içerisinde bulunan ses motoru Alexa sayesinde kullanıcısını tarafından verilen talimatları algılıyor ve internette arama gerçekleştirerek sonuçlarını sesli olarak aktarıyor. Bilet alımı rezervasyon gibi işlemler yapabiliyor. Bunun yanında üçüncü parti uygulama desteği ile yapılabilecek şeylerin listesi oldukça fazla. Ve diğer firmalarda bu Alexa altyapısın kullanan ürünlerde piyasaya gelmişti.



Amazon ürününde eksik olarak gördüğü dijital ekranı da entegre ederek piyasa içinde çok daha iyi bir ürüne sahip olarak söz sahibi olmanın planlarını yapıyor.



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