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amazon, e-ticaret şirketi souq.com'u satın alacak

AMAZON, E-TİCARET ŞİRKETİ SOUQ.COM'U SATIN ALACAK

Amazon, ortadoğu coğrafyasının e-ticaret şirketi Souq.com'u kendi bünyesine katma konusunda yaptığı görüşmeler sonucu antlaşma sağladı.

Tarih : 26 Mart 2017, 11:14
Puan Ver : Amazon, E-Ticaret Şirketi Souq.Com'u Satın Alacak(8/10)9


Dünyadaki önde gelen şirketlerden biri olan Amazon, Dubai merkezli Souq.com'u satın alarak pazar alanını büyütmek istiyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket bu satın alma için 1 milyar dolara yakın bir kaynak ayırmış durumda.



Yapacağı bu satın alımla sadece ABD, Japonya, Avrupa ve Çin için olan hareket alanına Ortadoğu coğrafyasınıda ekleyerek devam etmek istiyor. Souq.com; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önde gelen pazarlara hitap ederek büyük bir kitleye ulaşıyor. Amazon bu alımla da en önemli sorun olan bürokratik engellerin üstünden gelmeyi amaçlıyor.



Sonuç olarak Souq.com Ortadoğu pazarında liderliği yürütmesinin yanısıra 20 milyar dolarlık bir hakimiyete sahip olması ile de oldukça dikkat çeken bir durum olarak göze çarpıyor.








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