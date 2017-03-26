

Dünyadaki önde gelen şirketlerden biri olan Amazon, Dubai merkezli Souq.com'u satın alarak pazar alanını büyütmek istiyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre şirket bu satın alma için 1 milyar dolara yakın bir kaynak ayırmış durumda.



Yapacağı bu satın alımla sadece ABD, Japonya, Avrupa ve Çin için olan hareket alanına Ortadoğu coğrafyasınıda ekleyerek devam etmek istiyor. Souq.com; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi önde gelen pazarlara hitap ederek büyük bir kitleye ulaşıyor. Amazon bu alımla da en önemli sorun olan bürokratik engellerin üstünden gelmeyi amaçlıyor.



Sonuç olarak Souq.com Ortadoğu pazarında liderliği yürütmesinin yanısıra 20 milyar dolarlık bir hakimiyete sahip olması ile de oldukça dikkat çeken bir durum olarak göze çarpıyor.