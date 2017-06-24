Dijital ticaret dünyasının dev isimlerinden olan Amazon, Amazon Prime dahilinde olan müşterileri için başlattığı Wardrobe uygulaması ile giyim ürünlerinde önce deneyip sonra satın alma kararı verebilecekler.



Dijital ticaret dünyasının dev isimlerinden olan Amazon, Amazon Prime dahilinde olan müşterileri için başlattığı Wardrobe uygulaması ile giyim ürünlerinde önce deneyip sonra satın alma kararı verebilecekler.



E-ticaret dünyasının önde gelenlerinden biri olan Amazon, Amazon Prime dahilindeki müşterileri için uygulamayı kullanarak giyim alışverişlerindeki ürünleri önce deneyebilecek sonra ise satın alma imkanına sahip olacaklar. Şirket başlattıkları bu hizmet ile geri iade etme durumlarını ve ödedikleri ücretin kendilerine iade edilme koşullarını daha stabil hale getireceğini vurguluyor.



Halihazırda beta durumunda seyreden uygulama ile Amazon Prime müşterileri en az 3 en fazla ise 15 adet aksesuar ve giyim ürününü kargo ücretsiz olacak bir şekilde müşterilerin adresine ulaştırılacak. Ürünleri denemek ve satın almak için 1 haftalık süreye sahip olan kullanıcılar istemedikleri ürünleri Amazon'a geri gönderebilecek. Bunun yanında kullanıcılar sipariş verdikleri ürünlerden üçünü satın alırsa yüzde 10, beşini satın alırsa ise yüzde 20 indirime sahip olacaklar.



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