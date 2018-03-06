AMAZON, BANKACILIK SEKTÖRÜNE DE ADIM ATIYOR
Dünyanın en büyük e-ticaret ve teknoloji şirketlerinden Amazon, perakende ve marketçilik alanlarının ardından bankacılık sektörüne de adım atıyor.
Tüm servisleri çevrimiçi ödemelere dayanan Amazon, banka hesabına ve kredi kartına sahip olmayan tüketicileri kazanmak için harekete geçti. The Wall Street Journal'ın haberine göre, Amazon bankalardan edinilebilen vadesiz hesaplara benzer bir ürün geliştiriyor.
BANKALARA RAKİP OLMAYACAK
Teknoloji devi bu ürün için JPMorgan Chase ile iş birliğine gitmeyi planlarken, iki şirket arasındaki görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğu ve alternatif iş ortaklarının da sürece dahil olabileceği belirtiliyor.
Amazon'un bankalara rakip olmak istemediğinin altı çiziliyor. Şirketin sunmaya hazırlandığı vadesiz hesapların kendi servislerindeki ödeme süreçlerini hızlandırması ve komisyonu azaltması planlanıyor.
Kaynak: haberinburada
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