

2007-2008 sezonunda Amatör Küme'de yer alan İzmir temsilcisi, önce TFF 3. Lig'e döndü. Göztepe, kısa süredeki performansıyla üst liglere göz kırptı. Sonra 2. Lig'e ardından 1. Lig'e yükselen Göztepe, 2014-2015 sezonu başında da Mehmet Sepil'in başkan olmasıyla 14 yıl sonra Süper Lig'e döndü.



TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışları sonucunda geçen Göztepe, amatör kümeye kadar gerilemesine rağmen 5'inci kez Süper Lig vizesi aldı. 1959'da kurulan Süper Lig'de 19 yıl aralıksız İzmir'i temsil eden Göztepe, 25 sezon yer aldığı bu lige 2002-2003 sezonundan 14 sene sonra döndü. 2016-2017 sezonuna Okan Buruk yönetiminde başlayan Göztepe, ligde ilk 16 haftalık bölümü lider geçmesine rağmen ikinci bölümde istediği sonuçları alamayınca Yılmaz Vural işbaşı yaptı. Sezonu 5'inci bitiren İzmir ekibi, önce Bolu, ardından Eskişehir'i geçti ve mutlu sona ulaştı.







kaynak:sabah