AMATÖR TAKIM BAŞKANI, OYUNCUSUNA KIZINCA SAHAYA GİRİP TEKME ATTI
Elazığ'da oynanan amatör küme maçında Sivricespor Başkanı, oyuncusuna kızınca sahaya girerek tekme attı.
Elazığ 1. Amatör Kümede hafta sonu oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçı sırasında, Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, bir pozisyonda futbolcusunu saha kenarına çağırıp tekme attı. Maçın hakemi, Başkan Yetek'i sahadan çıkartarak tribüne gönderdi. Yetek, "Sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm" dedi.
MAÇTA ÇİLEDEN ÇIKTI
Elazığ'da, hafta sonu 1'inci Amatör küme futbol liginde oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçında, takımının oynadığı futboldan memnun olmayan Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, 34'üncü dakikaka bir oyuncusunu saha kenarına çağırırak önce kızıp bir şeyler söyledikten sonra ona tekme attı. Başkan'ın futbolcusu ile diyalogu ve tekme atması maçı izleyen gazeteciler tarafından görüntülenirken, bunları gören maçın hakemi Gökhan Ardıç da maçı durdurarak Başkan Ahmet Yetik'i sahadan atarak tribüne gönderdi.
Karşılaşmayı Yüncüle Gençlikspor 5-4 kazanırken, yaptığı hareketten pişman olduğunu belirten Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, şöyle dedi:
"FUTBOLCULAR, GENÇLİKLERİNİN HAKKINI VERMEDİ"
"O maça 7 cezalı oyuncumuz olduğu için genç oyuncularımız ile maça çıktık. Takımın yaş ortalaması 20'ydi. Ama, genç oyuncuların gösterdiği mücadeleden hiç memnun olmadım. Gençliklerinin hakkını vermediler. Ben de sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm. Yapmamam lazımdı. Ama futbolcularımın mücadelesi beni kızdırdı."
Kaynak: haberinburada
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