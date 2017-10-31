Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı
Galatasaray'da Dursun Özbek'e Rakip Çıktı: Fatih Terim'i Getireceğim

Amatör Takım Başkanı, Oyuncusuna Kızınca Sahaya Girip Tekme Attı

AMATÖR TAKIM BAŞKANI, OYUNCUSUNA KIZINCA SAHAYA GİRİP TEKME ATTI

Elazığ'da oynanan amatör küme maçında Sivricespor Başkanı, oyuncusuna kızınca sahaya girerek tekme attı.

Tarih : 31 Ekim 2017, 12:10
Puan Ver : Amatör Takım Başkanı, Oyuncusuna Kızınca Sahaya Girip Tekme Attı(5/10)1

Elazığ 1. Amatör Kümede hafta sonu oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçı sırasında, Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, bir pozisyonda futbolcusunu saha kenarına çağırıp tekme attı. Maçın hakemi, Başkan Yetek'i sahadan çıkartarak tribüne gönderdi. Yetek, "Sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm" dedi.

MAÇTA ÇİLEDEN ÇIKTI

Elazığ'da, hafta sonu 1'inci Amatör küme futbol liginde oynanan Yünlüce Gençlikspor- Sivricespor maçında, takımının oynadığı futboldan memnun olmayan Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, 34'üncü dakikaka bir oyuncusunu saha kenarına çağırırak önce kızıp bir şeyler söyledikten sonra ona tekme attı. Başkan'ın futbolcusu ile diyalogu ve tekme atması maçı izleyen gazeteciler tarafından görüntülenirken, bunları gören maçın hakemi Gökhan Ardıç da maçı durdurarak Başkan Ahmet Yetik'i sahadan atarak tribüne gönderdi.

Karşılaşmayı Yüncüle Gençlikspor 5-4 kazanırken, yaptığı hareketten pişman olduğunu belirten Sivricespor Kulüp Başkanı Ahmet Yetik, şöyle dedi:

"FUTBOLCULAR, GENÇLİKLERİNİN HAKKINI VERMEDİ"

"O maça 7 cezalı oyuncumuz olduğu için genç oyuncularımız ile maça çıktık. Takımın yaş ortalaması 20'ydi. Ama, genç oyuncuların gösterdiği mücadeleden hiç memnun olmadım. Gençliklerinin hakkını vermediler. Ben de sinirlerime hakim olamadığım için bir pozisyonda futbolcuma tekme attım. Yaptığım hareketten dolayı üzgünüm. Yapmamam lazımdı. Ama futbolcularımın mücadelesi beni kızdırdı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amatör  Takım  Başkanı  Oyuncusuna  Kızınca  Sahaya  Girip  Tekme  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER