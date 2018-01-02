AMATÖR MAÇ SONRASI FUTBOLCULAR TEKME TOKAT KAVGA ETTİ
Çapaspor'un Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendiği maçın ardından ortalık karıştı. Futbolcuların tekme tokat kavgası saniye saniye görüntülendi.
Çapaspor'un Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yendiği maçın ardından ortalık karıştı. İki kulübün futbolcuları birbirine tekme tokat saldırırken yeşil sahalara yakışmayan o anlar saniye saniye kaydedildi.
SÖZLÜ OLARAK BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Geçtiğimiz Cumartesi günü saat 14: 30'da Fatih Mimar Sinan Stadı'nda Çapaspor ile Arnavutköy Belediyespor arasında gerçekleşen müsabaka sonrası yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Ev sahibi Çapaspor'un 2-1 kazandığı maçın ardından futbolcular arasında sözlü olarak başlayan tartışma bir anda tekme tokat kavgaya dönüştü. Kazanan kulübün oyuncuları galibiyete sevinirken saha bir anda savaş alanına döndü. Birbirine vurmaya başlayan oyunculara tribünden atlayan seyircilerde katılınca sahada istenmeyen görüntüler meydana geldi.
FURBOLCULARI YATIŞTIRAMADILAR
Yeşil sahalara yakışmayan olayda birçok kişi futbolcuları yatıştırmak istedi ancak başarılı olamadı. Araya giren vatandaşların uzun uğraşları sonucu her iki takımın oyuncuları da güçlükle birbirinden ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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