Küçük Asya, Çift Cinsiyetli Olduğunu Öğrenince Dünyası Yıkıldı!
Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Eleştirilere Sert Yanıt
Ab Zirvesine Dikkat Çekti: Video Kayıtları Var, Yarın Göstereceğim
Derbide Gülen Taraf Galatasaray Odeabank!
Facebook Ceo'su Zuckerberg'den Tam Sayfa Özür Mesajı
Galatasaray Taraftarı U19 Maçı İçin Koreografi Hazırladı
Marka Tescilli Medyum, Vatandaşları Sahte Medyumlara Karşı Uyardı
Talisca Klasını Konuşturdu! Antrenmanda Muhteşem Bir Gole İmza Attı
Komandonun Sürpriz Evlilik Teklifine Sürpriz Konuk! Menderes Türel'i Görünce Şok Oldu
Meteoroloji Yarın İçin Uyardı: Kuzey Afrika'dan Toz Geliyor!
Kamuya 45 Bin Yeni Personel Alınacak
Amatör Ligde Saha Karıştı, Hakem Futbolcuya Saldırdı
Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
Sütbank'a Para Yatıranlar Da Parasını Alamamış
Cumhur İttifakı İçin Erdoğan'dan Önemli Mesaj: Sandıkları Patlatacağız
Çiftlik Bank'ta Yeni Gelişme! Durum Sanıldığından Daha Vahim
Türk Taraftarlar, Sanal Alemde Sadık, Harcamalarda Cimri
Olay Yaratan İddia! Pogba İspanyol Devine Transfer Oluyor
Dünyanın En Uzun İkinci Uçak Seferi Gerçekleşti! Tam 17 Saat Sürdü
Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu

Amatör Ligde Saha Karıştı, Hakem Futbolcuya Saldırdı

AMATÖR LİGDE SAHA KARIŞTI, HAKEM FUTBOLCUYA SALDIRDI

Bilecik 1. Amatör Ligin 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali mücadelesinde saha karıştı, hakem futbolcuya saldırdı.

Tarih : 25 Mart 2018, 15:20
Puan Ver : Amatör Ligde Saha Karıştı, Hakem Futbolcuya Saldırdı(7/10)3

Bilecik 1. Amatör Lig 24. haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü maçı gergin anlara sahne oldu. Tansiyonu yüksek mücadelenin 65. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, Kaan Acar ile 1-0 öne geçti. Maçın 85. dakikasında Gökpınarsporlu futbolcu Uğur Yanık, 90. dakikasında ise Can Karaman, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

KIRMIZI KART GÖREN OYUNCUYU KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, yakaladığı bir pozisyon sonrası maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası pozisyon içinde bulunan Gökpınarsporlu Mehmet Yunus Altın, hakemin üzerine koşarak tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrası maçın orta hakemi ev sahibi ekipten Mehmet Yunus Altın'a kırmızı kart gösterdi. Gördüğü kırmızı kart sonrası daha da sinirlenen Altın'ı kendi ve rakip takım oyuncular sakinleştirdi. Yaşanan olaylara diğer Gökpınarsporlu futbolcular da dahil olunca maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya, bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi.

HAKEM OYUNCUNUN ÜZERİNE YORUDU

Yaşanan gergin olaylar sonucu Gökpınarspor Antrenörü Cihan Uygun, takımını sahadan çekerken, ev sahibi ekipten bir futbolcu hakem Sevindik Çetinkaya'nın küfür ettiğini iddia etti ve hakem Çetinkaya da zıvanadan çıkarak oyuncunun üzerine yürüdü. Bu sırada saha içine giren Gökpınarsporlu yönetici aynı zamanda AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili ve Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı olan Haşim Balcı, hakem üçlüsünün üzerine yürüdü. Hakemlerle 'Sen kimsin' diyaloğuna giren Balcı'yı polisler sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından yatıştırılırken, hakem üçlüsü de geniş polis güvenliği altında soyunma odasına gitti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Amatör  Ligde  Saha  Karıştı  Hakem  Futbolcuya  Saldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER