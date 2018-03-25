AMATÖR LİGDE SAHA KARIŞTI, HAKEM FUTBOLCUYA SALDIRDI
Bilecik 1. Amatör Ligin 24. haftasında oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali mücadelesinde saha karıştı, hakem futbolcuya saldırdı.
Bilecik 1. Amatör Lig 24. haftasında Bilecik Edebali Stadı'nda oynanan Gökpınarspor-1299 Edebali Kulübü maçı gergin anlara sahne oldu. Tansiyonu yüksek mücadelenin 65. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, Kaan Acar ile 1-0 öne geçti. Maçın 85. dakikasında Gökpınarsporlu futbolcu Uğur Yanık, 90. dakikasında ise Can Karaman, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
KIRMIZI KART GÖREN OYUNCUYU KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında 1299 Edebali Kulübü, yakaladığı bir pozisyon sonrası maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası pozisyon içinde bulunan Gökpınarsporlu Mehmet Yunus Altın, hakemin üzerine koşarak tepki gösterdi. Yaşanan olaylar sonrası maçın orta hakemi ev sahibi ekipten Mehmet Yunus Altın'a kırmızı kart gösterdi. Gördüğü kırmızı kart sonrası daha da sinirlenen Altın'ı kendi ve rakip takım oyuncular sakinleştirdi. Yaşanan olaylara diğer Gökpınarsporlu futbolcular da dahil olunca maçın orta hakemi Sevindik Çetinkaya, bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterdi.
HAKEM OYUNCUNUN ÜZERİNE YORUDU
Yaşanan gergin olaylar sonucu Gökpınarspor Antrenörü Cihan Uygun, takımını sahadan çekerken, ev sahibi ekipten bir futbolcu hakem Sevindik Çetinkaya'nın küfür ettiğini iddia etti ve hakem Çetinkaya da zıvanadan çıkarak oyuncunun üzerine yürüdü. Bu sırada saha içine giren Gökpınarsporlu yönetici aynı zamanda AK Parti Bilecik İl Başkan Vekili ve Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı olan Haşim Balcı, hakem üçlüsünün üzerine yürüdü. Hakemlerle 'Sen kimsin' diyaloğuna giren Balcı'yı polisler sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar güvenlik güçleri tarafından yatıştırılırken, hakem üçlüsü de geniş polis güvenliği altında soyunma odasına gitti.
Kaynak: haberinburada
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