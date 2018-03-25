AMATÖR LİG MAÇINI TARAFTARLAR ÇATILARDAN İZLEDİ
Bölgesel Amatör Ligde oynanan Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor maçını taraftarlar çatılardan izledi.
Artvin'de, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Artvin Hopaspor ile Kars 36 Spor, ligin bitimine 2 hafta kala karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Hopasporlu taraftarlar maçı stadın yanı sıra çevredeki binaların katları ve çatılarını doldurarak izledi.
Bölgesel Amatör Ligi 3'üncü Grup'ta mücadele eden Artvin Hopaspor, 2 puan önünde lider olan Kars 36 Sporu evinde konuk eti. Kazananın şampiyonluk için önemli bir avantaj elde edeceği karşılaşmaya 15 binin üzerinde Hopasporlu taraftar izledi.
MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ YAPILDI
Stadyuma sığmayan binlerce taraftar ise müsabakayı çevredeki binalar ile tel örgülerin arkasından heyecanla izledi. Karşılaşma öncesi konfeti ve müzikler eşliğinde koreografi yapan Hopasporlu taraftarlar, karşılaşma boyunca takımlarını çoşkuyla destekledi.
Müsabakayı AKP Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayrakturan ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de izledi.
Kaynak: haberinburada
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