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Amatör Lig maçında inanılmaz gol!

AMATÖR LİG MAÇINDA İNANILMAZ GOL!

1. Amatör Liginde oynanan maçta başlama vuruşundan 17 saniye sonra gelen gol, bu sezonun en erken golü olarak sezona damgasını vurdu.

Tarih : 29 Ocak 2018, 20:50
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Osmaniye 1'inci Amatör Ligi mücadelesinde Endüstri Meslek Lisesi Spor ile Tüysüzspor, Cevdetiye Spor Sahası'nda karşılaştı.

Maç, futbol sahalarında atılan en erken gollerden birine sahne oldu. Tüysüzsporlu Ali İnce, maçın henüz 17'nci saniyesinde topu rakip filelere göndererek taraftarlarına ve takımına büyük coşku yaşattı.

TÜYSÜZSPOR SAHADAN 8-0 GALİP AYRILDI

En erken gollerden birinin kaydedildiği karşılaşmada Tüysüzspor, rakibi Osmaniye Endüstri Meslek Lisesi Spor'u 8-0 yendi. Genç futbolcu Ali İnce, daha önce çok gol attığını ancak bu kadar erken ilk defa kaydettiğini belirterek, "Bu kadar erken bir golü biz de beklemiyorduk. Oyun sırasında santradan sürekli kaleye gitmeyi hedefliyorduk. Güzel bir gol oldu, çok erken gelen bir gol ve hayatımda ilk defa attım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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