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amanos'ta çatışma: bir askerimiz şehit oldu

AMANOS'TA ÇATIŞMA: BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu

Tarih : 22 Mayıs 2017, 14:22
Puan Ver : Amanos'ta Çatışma: Bir Askerimiz Şehit Oldu(8/10)5


Valilikten yapılan açıklamada, Amanos Dağları Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.



Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.



Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

 



 



kaynak:sabah








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