Osmaniye'de Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu



Valilikten yapılan açıklamada, Amanos Dağları Aysekisi mevkisinde bulunan taş ocağına teröristlerce düzenlenen sabotaj sonrasında görevlendirilen operasyon timleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.







Çatışmada bir uzman çavuş yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan uzman çavuş, tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.







Bölgede teröristlere yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.











kaynak:sabah