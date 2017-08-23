AMANOSLAR'DA PKK İLE SICAK TEMAS! TERÖRİSTLER KAÇARKEN ORMANI ATEŞE VERDİ
Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi.
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