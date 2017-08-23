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AMANOSLAR'DA PKK İLE SICAK TEMAS! TERÖRİSTLER KAÇARKEN ORMANI ATEŞE VERDİ


Amanoslar'da PKK ile Sıcak Temas! Teröristler Kaçarken Ormanı Ateşe Verdi
Tarih : 23 Ağustos 2017, 16:50
Puan Ver : Amanoslar'da Pkk İle Sıcak Temas! Teröristler Kaçarken Ormanı Ateşe Verdi(7/10)3

Amanos Dağları'nda gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler kaçmak için bölgedeki ormanı ateşe verdi.









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